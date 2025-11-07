KİV: SEPAH İsrailin Meksikadakı səfirini öldürməyə cəhd edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    • 07 noyabr, 2025
    • 19:53
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailin Meksikadakı səfiri Eynat Kranz-Nigeri öldürməyi planlaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" amerikalı diplomata istinadən məlumat yayıb.

    "Sui-qəsdin qarşısı alınıb və diplomat üçün hazırda heç bir təhlükəsi yoxdur", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Meksika təhlükəsizlik xidməti sui-qəsd cəhdinin qarşısını alıb.

    СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

