Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения судна у северного побережья Новой Зеландии, еще двое числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения судна у северного побережья Новой Зеландии, еще двое числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на New Zealand Herald , об этом заявили в главном полицейском управлении страны.

"Тела трех человек были обнаружены в воде и были подняты вертолетом сегодня в понедельник утром в ходе поисково-спасательной операции. Поиски еще двух пропавших без вести будут продолжены", - указано в сообщении полиции.

Подчеркивается, что еще пять пострадавших в результате крушения судна "были спасены ранее и в настоящее время находятся в больнице Кайтайя", их состояние медики считают стабильным.