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Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие

Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие По меньшей мере три человека погибли в результате крушения судна у северного побережья Новой Зеландии, еще двое числятся пропавшими без вести.
Другие страны
21 марта 2022 г. 05:39
Крушение корабля в Новой Зеландии, есть погибшие и без вести пропавшие

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения судна у северного побережья Новой Зеландии, еще двое числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на New Zealand Herald, об этом заявили в главном полицейском управлении страны.

"Тела трех человек были обнаружены в воде и были подняты вертолетом сегодня в понедельник утром в ходе поисково-спасательной операции. Поиски еще двух пропавших без вести будут продолжены", - указано в сообщении полиции.

Подчеркивается, что еще пять пострадавших в результате крушения судна "были спасены ранее и в настоящее время находятся в больнице Кайтайя", их состояние медики считают стабильным.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada gəmi qəzaya uğrayıb, ölənlər, itkin düşənlər var

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