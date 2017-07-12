Крупнейшую авиакатастрофу в истории предотвратили диспетчеры в Сан-Франциско

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В аэропорту Сан-Франциско чуть не произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов, сообщает Report cо ссылкой на телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 7 июля. Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который летел из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку. В тот момент на ней находились еще четыре лайнера с пассажирами на борту.

В общей сложности в пяти самолетах было более полутысячи пассажиров.

Диспетчер буквально в последний момент скорректировал информацию для командира корабля, и тот увел самолет на нужную дорожку, где борт благополучно приземлился.