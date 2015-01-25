​Круизный лайнер загорелся у берегов Марокко

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Круизный лайнер Boudicca компании Fred Olsen потерял управление у берегов Касабланки (Марокко) в результате возгорания в машинном отделении.

Как сообщает Report со ссылкой на Breaking Travel News, инцидент произошел ранним утром, никто из гостей и членов экипажа не пострадал.

"В течение некоторого времени Boudicca дрейфовал, однако теперь работа двигателей полностью восстановлена и никакой опасности для людей нет. В настоящее время на борту лайнера находятся 784 туриста и 356 членов экипажа. Установка работает от двух главных и трех вспомогательных двигателей. В результате происшествия команда корректирует маршрут, чтобы корабль шел по расписанию", — сообщили в круизной компании.

Лайнер Boudicca отправился в 18-дневный круиз до Канарских и островов Кабо-Верде из британского города Саутгемптон 20 января. В субботу, 24 января, лайнер вышел из испанского Кадиса, чтобы утром прибыть на канарский остров Лансароте.