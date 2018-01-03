Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся Испании в 1 млрд евро. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр экономики страны Луис де Гиндос в интервью местному радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения несанкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом. Она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3 тыс. компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.