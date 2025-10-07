Кризис с уходом Лекорню обойдется Франции в €15 млрд

Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране €15 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE.

"По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста ВВП или €15 млрд", - говорится в материале.

В частности, данная сумма включает организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней.