Лекорню объяснил, почему решил уйти с поста премьера Франции

Подавший сегодня в отставку премьер Франции Себастьен Лекорню выступил с публичным заявлением, в котором объяснил причины своей отставки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Лекорню заявил, что не мог продолжать возглавлять правительство в условиях, когда "основные принципы управления страной не соблюдаются".

Политик назвал три основные причины, которые, по его мнению, сделали невозможным его дальнейшее пребывание на посту.

Первое – политические партии часто игнорировали изменения и глубокий разрыв, вызванный отказом от применения статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать решения в обход парламента.

Во-вторых, по словам Лекорню, партии продолжают действовать так, будто каждая из них обладает абсолютным большинством в Национальной ассамблее.

И, наконец, состав правительства "оказался недостаточно гибким" и "вызвал рост партийных амбиций, во многом связанных с предстоящими президентскими выборами", считает он.

Утром в понедельник стало известно, что Себастьен Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке. Он занимал должность премьер-министра всего 27 дней - рекордно короткий срок в новейшей истории Франции.