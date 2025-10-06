Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Лекорню объяснил, почему решил уйти с поста премьера Франции

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 13:45
    Лекорню объяснил, почему решил уйти с поста премьера Франции

    Подавший сегодня в отставку премьер Франции Себастьен Лекорню выступил с публичным заявлением, в котором объяснил причины своей отставки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Лекорню заявил, что не мог продолжать возглавлять правительство в условиях, когда "основные принципы управления страной не соблюдаются".

    Политик назвал три основные причины, которые, по его мнению, сделали невозможным его дальнейшее пребывание на посту.

    Первое – политические партии часто игнорировали изменения и глубокий разрыв, вызванный отказом от применения статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать решения в обход парламента.

    Во-вторых, по словам Лекорню, партии продолжают действовать так, будто каждая из них обладает абсолютным большинством в Национальной ассамблее.

    И, наконец, состав правительства "оказался недостаточно гибким" и "вызвал рост партийных амбиций, во многом связанных с предстоящими президентскими выборами", считает он.

    Утром в понедельник стало известно, что Себастьен Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке. Он занимал должность премьер-министра всего 27 дней - рекордно короткий срок в новейшей истории Франции.

    Франция отставка премьер-министр Себастьен Лекорню
    Lekornyu baş nazir postundan getməsinin səbəbini açıqlayıb

    Последние новости

    14:42

    Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасности

    В регионе
    14:33

    В Британии скончалась известная писательница

    Другие страны
    14:32

    Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ

    Командные
    14:30

    ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Финансы
    14:23

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%

    ИКТ
    14:22

    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    Бизнес
    14:20

    В бакинском суде представлены документы о ракетных ударах ВС Армении по Гяндже

    Происшествия
    14:19

    Багаи: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

    В регионе
    14:16

    ING видит потенциал для восстановления экономического роста в Азербайджане до 2,5-3% в 2026 году

    Финансы
    Лента новостей