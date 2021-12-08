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Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 15:49
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии

Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.

Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.

Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.

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Версия на английском языке Christine Lambrecht becomes German defense minister

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