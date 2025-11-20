Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 14:27
Кремль не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по войне в Украине, помимо того, что говорилось в Анкоридже.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что полноценные консультации между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу не ведутся, однако контакты сохраняются.
Он также отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина нет запланированной встречи с представителями армии США после их недавнего визита в Киев.
