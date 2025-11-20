Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 20 ноября, 2025
    • 14:27
    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Кремль не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по войне в Украине, помимо того, что говорилось в Анкоридже.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что полноценные консультации между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу не ведутся, однако контакты сохраняются.

    Он также отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина нет запланированной встречи с представителями армии США после их недавнего визита в Киев.

    Кремль Дмитрий Песков Россия США Украина российско-украинский конфликт

