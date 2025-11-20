Kreml: ABŞ ilə Ukrayna müharibəsinə dair məsləhətləşmələr aparılmır
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 14:43
Kreml Rusiya və ABŞ-nin Ukrayna müharibəsi ilə bağlı dialoqu barədə Ankoricdə deyilənlərə yeni heç nə əlavə edə bilməz.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
O dəqiqləşdirib ki, Moskva və Vaşinqton arasında bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılmır, lakin əlaqələr davam edir.
D.Peskov qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu yaxınlarda Kiyevdə səfərdə olmuş ABŞ ordusunun nümayəndələri ilə görüşü planlaşdırılmır.
