İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Kreml: ABŞ ilə Ukrayna müharibəsinə dair məsləhətləşmələr aparılmır

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:43
    Kreml: ABŞ ilə Ukrayna müharibəsinə dair məsləhətləşmələr aparılmır

    Kreml Rusiya və ABŞ-nin Ukrayna müharibəsi ilə bağlı dialoqu barədə Ankoricdə deyilənlərə yeni heç nə əlavə edə bilməz.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    O dəqiqləşdirib ki, Moskva və Vaşinqton arasında bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılmır, lakin əlaqələr davam edir.

    D.Peskov qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu yaxınlarda Kiyevdə səfərdə olmuş ABŞ ordusunun nümayəndələri ilə görüşü planlaşdırılmır.

    Kreml ABŞ Dmitri Peskov
    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Son xəbərlər

    15:49
    Video

    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:48

    Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıb

    Fərdi
    15:44

    Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcək

    Maliyyə
    15:41

    Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:39

    Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilir

    Maliyyə
    15:38

    Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

    Futbol
    15:36

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    15:32

    DSMF-nin gələnilki xərclərinin 97 %-ə yaxını əhaliyə ödənişlər olacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti