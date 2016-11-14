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    Кремль: Путин пока не планирует встречаться с Обамой

    Песков: Президенты могут встретиться на саммите АТЭС в Перу

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ У президента России Владимира Путина пока не запланировано отдельных контактов с президентом США Бараком Обамой.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Однако, он отметил, что президенты могут встретиться на саммите АТЭС в Перу.

    По его словам, если Путин и Обама окажутся вместе на этом мероприятии, то так или иначе нельзя исключать, что в кулуарах они как-то пообщаются.

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