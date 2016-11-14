Кремль: Путин пока не планирует встречаться с Обамой

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ У президента России Владимира Путина пока не запланировано отдельных контактов с президентом США Бараком Обамой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, он отметил, что президенты могут встретиться на саммите АТЭС в Перу.

По его словам, если Путин и Обама окажутся вместе на этом мероприятии, то так или иначе нельзя исключать, что в кулуарах они как-то пообщаются.