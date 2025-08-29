    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Кремль: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 14:22
    Кремль: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

    Экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Москва сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков.

    По его словам, пока нельзя сказать, что "экспертная работа, скажем так, бурлит, к сожалению, нет". "Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам", - подчеркнул он.

    Россия   Владимир Путин   Дмитрий Песков   Украина   Владимир Зеленский   встреча   российско-украинская война  
