Кремль: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Москва сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков.

По его словам, пока нельзя сказать, что "экспертная работа, скажем так, бурлит, к сожалению, нет". "Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам", - подчеркнул он.