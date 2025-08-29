Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 14:36
Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putin və Volodimir Zelenskinin görüşünün hazırlanması üzrə ekspert səviyyəsində iş hələ tam sürətlə həyata keçirilmir, lakin Moskva belə danışıqlara marağını və hazırlığını qoruyub saxlayır.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Putin belə bir görüşün keçirilməsi mümkünlüyünü istisna etmir, lakin hesab edir ki, ali səviyyədə istənilən görüş yaxşı hazırlanmalıdır ki, əvvəlcə ekspert səviyyəsində həyata keçirilməli olan işləri yekunlaşdırmaq mümkün olsun", - D.Peskov bildirib.
