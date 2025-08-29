    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 14:36
    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putin və Volodimir Zelenskinin görüşünün hazırlanması üzrə ekspert səviyyəsində iş hələ tam sürətlə həyata keçirilmir, lakin Moskva belə danışıqlara marağını və hazırlığını qoruyub saxlayır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Putin belə bir görüşün keçirilməsi mümkünlüyünü istisna etmir, lakin hesab edir ki, ali səviyyədə istənilən görüş yaxşı hazırlanmalıdır ki, əvvəlcə ekspert səviyyəsində həyata keçirilməli olan işləri yekunlaşdırmaq mümkün olsun", - D.Peskov bildirib.

    Kreml   Vladimir Putin   Volodimir Zelenski   Ukrayna   Rusiya   görüş  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Кремль: Путин не исключает возможности встречи с Зеленским
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Moscow still open to Putin-Zelenskyy meeting, says Peskov

    Son xəbərlər

    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    14:29

    Moskva Satira Teatrının sabiq direktoru Məmmədəli Ağayevə ittiham irəli sürülüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti