Кремль ответил на обвинение Лондона касательно отравления в Солсбери

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Кремль считает недопустимыми утверждения Лондона о причастности высшего руководства России к делу об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера госпожа Т.Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже, и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми", - заявил Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с нежеланием британской стороны взаимодействовать с Москвой по делу Скрипалей. Он пояснил, что российская сторона могла бы предпринять какие-то действия в отношении представленных Лондоном подозреваемых, однако для этого необходим запрос.

Накануне Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. По ее словам, операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.