    Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и Израиля

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 14:29
    Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и Израиля

    В Иране с начала совместной военной операции Израиля и США число погибших достигло 787 человек.

    Как сообщает Report, такие данные приводит иранское общество Красного полумесяца.

    "В результате ударов США и Израиля, начавшихся два дня назад, в Иране погибли в общей сложности 787 человек", - говорится в сообщении.

    По данным иранского Красного полумесяца, было зафиксировано 1039 нападений на 504 объектах.

    Отметим, что ранее сообщалось о 555 погибших в Иране после ударов США и Израиля.

