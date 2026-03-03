Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и Израиля

В Иране с начала совместной военной операции Израиля и США число погибших достигло 787 человек.

Как сообщает Report, такие данные приводит иранское общество Красного полумесяца.

"В результате ударов США и Израиля, начавшихся два дня назад, в Иране погибли в общей сложности 787 человек", - говорится в сообщении.

По данным иранского Красного полумесяца, было зафиксировано 1039 нападений на 504 объектах.

Отметим, что ранее сообщалось о 555 погибших в Иране после ударов США и Израиля.