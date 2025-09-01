Кошта: Вступление Западных Балкан, Молдовы и Украины в ЕС - приоритет

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что путь к членству в ЕС для Западных Балкан, Молдовы и Украины является приоритетом, а не просто обещанием.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети "X".

"ЕС - это не закрытый клуб. Пути вступления Западных Балкан, Молдовы и Украины - это не просто обещания, а приоритеты. Для этого нам необходимо новое культурное мышление - преодоление исторических конфликтов ради построения общего будущего", - отметил Кошта.

Он подчеркнул, что Евросоюз последовательно поддерживает Украину в конфликте с Россией. "Наша поддержка помогла Украине сохранить суверенитет более чем через три года войны, и мы также поддерживаем ее восстановление и путь к членству в ЕС. Наша безопасность связана с устойчивостью Украины, а также с идеей, что сила не может превалировать над законом", - сказал председатель ЕС.

Кошта также обратил внимание на необходимость укрепления оборонного потенциала Европы. По его словам, на смену "геополитической наивности" приходит масштабное увеличение инвестиций в оборону, что позволит укрепить безопасность, индустрию и рабочие места в ЕС, а также повысить его влияние на международной арене.

"Мягкой силы уже недостаточно в мире, где слишком часто доминирует грубая сила. Мы добились того, чтобы США оставались вовлеченными в НАТО и приверженными безопасности Восточной Европы. В то же время мы строим более прочные торгово-промышленные партнерства по всему миру, чтобы не только стимулировать торговлю, но и снижать стратегические зависимости", - заключил он.