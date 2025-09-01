    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Kosta: Qərbi Balkanlar, Moldova və Ukraynanın Aİ-yə daxil olması prioritetdir

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:22
    Kosta: Qərbi Balkanlar, Moldova və Ukraynanın Aİ-yə daxil olması prioritetdir
    Antonio Koşta

    Qərbi Balkanlar, Moldova və Ukraynanı Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyə aparan yol sadəcə bir vəd deyil, prioritetdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının sədri Antoniu Kosta "X" hesabında yazıb.

    O vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı Ukraynanı Rusiya ilə münaqişədə ardıcıl surətdə dəstəkləyir. "Bizim dəstəyimiz müharibənin üç ildən çox davam etməsinə baxmayaraq, Ukraynanın öz suverenliyini qorumasına kömək etdi. Biz onun bərpasını və Aİ-yə üzvlük yolunu da dəstəkləyirik. Bizim təhlükəsizliyimiz Ukraynanın dayanıqlılığı, eləcə də gücün qanundan üstün ola bilməməsi ideyası ilə bağlıdır", - Aİ Şurasının sədri bildirib.

    A.Kosta, həmçinin Avropanın müdafiə potensialının gücləndirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, "geosiyasi sadəlövhlüyü" müdafiə sahəsinə investisiyaların əhəmiyyətli dərəcədə artımı əvəz edir ki, bu da Aİ-də təhlükəsizliyi, sənayeni və iş yerlərini gücləndirməyə, beynəlxalq arenada təsirini artırmağa imkan verəcək.

    "Biz ABŞ-nin NATO-da iştirakını və Şərqi Avropanın təhlükəsizliyinə sadiqliyini təmin etdik. Eyni zamanda, biz bütün dünyada daha möhkəm ticarət və sənaye tərəfdaşlıqları qururuq ki, bu da ticarəti stimullaşdırmaq və strateji asılılıqları azaltmaq məqsədinə xidmət edir", - o əlavə edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Кошта: Вступление Западных Балкан, Молдовы и Украины в ЕС - приоритет
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    António Costa: Accession paths of Western Balkans, Moldova and Ukraine are priorities

    Son xəbərlər

    20:53

    Astarada 10 aylıq körpə ölüb

    Hadisə
    20:48

    Azərbaycanın minifutbol komandalarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    20:38

    Lavrov: ŞƏT görüşünün iştirakçıları ölkələrinin maraqlarını müdafiə edirlər

    Region
    20:33

    Türkiyədə partlayıcı maddələr istehsal edən müəssisədə partlayış olub, 10 nəfər yaralanıb

    Region
    20:25
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin dünya finalının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Maliyyə
    20:01

    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşləri davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    19:58

    Yelisey sarayı Parisdə "qərarlılar koalisiyası"nın iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Digər
    19:53

    Çin, İran və Rusiya "Snapback" mexanizmi ilə bağlı BMT-yə birgə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    19:49
    Foto

    Məhkəmədə elan olunan ifadələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bir daha təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti