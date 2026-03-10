Кошта рассчитывает на утверждение 20-го пакета санкций против РФ 11 марта

Председатель Совета Евросоюза Антониу Кошта надеется, что Европейский совет 11 марта одобрит продление действующих и утвердит следующий, 20-ый пакет антироссийских санкций.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил на конференции послов в Брюсселе.

"Мы вступаем в пятый год войны России против Украины, которая является грубым нарушением Устава ООН и изменила правила игры для Европейского союза. С самого первого дня ЕС неизменно поддерживает Украину на всех фронтах: финансово, политически, дипломатически, в области безопасности и восстановления", - заявил он.

Кошта напомнил, что для покрытия финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет Европейский совет в декабре 2025 года одобрил общий кредит в размере 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС. Глава Евросовета и подтвердил намерение выполнить это обязательство.

"Война в Иране привела к снижению внимания к украинскому фронту, поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план и приводит к перенаправлению военных ресурсов, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины. Однако Европейский союз должен продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она вела переговоры о справедливом и прочном мире, который был бы приемлем для Украины и не подрывал безопасность Европы", - сказал он.