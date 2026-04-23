Кошта призвал перейти к переговорам о вступлении Украины в ЕС

После принятия таких важных решений, как выделение Киеву кредита в 90 млрд евро и 20-м пакет санкций против РФ, необходимо перейти к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

Как передает Report, такое мнение выразил председатель Европейского совета Антониу Кошта на полях неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС, которая проходит в Кипре.

"Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу, а это открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз", – сказал он.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отметила, что первый транш кредита в 45 млрд евро Украина сможет получить уже в текущем квартале. Она уточнила, что в первый пакет оборонной помощи войдут дроны.

"Конечно, мы продолжим работать, чтобы заставить Россию вернуться к настоящей дипломатии для завершения войны", - отметил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив всех лидеров стран ЕС за единогласное принятие важных для Киева решений.