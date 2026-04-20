Кошта поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта поздравил Румена Радева с убедительной победой на вчерашних парламентских выборах в Болгарии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Рад вновь приветствовать вас в Европейском совете", - говорится в публикации.

Кошта также отметил, что уже утром говорил по телефону с лидером победившей партии. Во время разговора он отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с Радевым на саммитах глав государств и правительств ЕС (EUCO) над общей повесткой, направленной на "процветание, автономность и безопасность Европы".

Между тем на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл отказался комментировать позицию ЕК, сославшись на то, что в Болгарии еще продолжается подсчет голосов на выборах.

Напомним, что 19 апреля в Болгарии состоялись восьмые с 2021 года выборы в Национальное собрание. Партия экс-президента Румена Радева - "Прогрессивная Болгария" - набирает 44,881% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в стране после обработки 78,24% бюллетеней. На втором месте - центристская партия "Продолжаем перемены" с 13,65%.