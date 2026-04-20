    Koşta Radevi seçkilərdə qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    • 20 aprel, 2026
    • 15:13
    Koşta Radevi seçkilərdə qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Rumen Radevi Bolqarıstanda dünənki parlament seçkilərində qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesablarında yazıb.

    "Sizi yenidən Aİ Şurasında salamlamaqdan məmnunam", - paylaşımda bildirilib.

    Koşta həmçinin qeyd edib ki, səhər saatlarında qalib partiyanın lideri ilə telefonla danışıb. Söhbət zamanı o bildirib ki, Avropanın "rifahı, muxtariyyəti və təhlükəsizliyinə" yönəlmiş ümumi gündəlik üzərində Aİ dövlət və hökumət başçılarının sammitlərində Radevlə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyir.

    Bu arada, Brüsseldə keçirilən brifinqdə Avropa Komissiyasının rəsmi nümayəndəsi Olaf Gill Bolqarıstandakı seçkilərdə səslərin hesablanmasının hələ də davam etdiyini əsas gətirərək Avropa Komissiyasının mövqeyini şərh etməkdən imtina edib.

    Xatırladaq ki, aprelin 19-da Bolqarıstanda 2021-ci ildən bəri parlamentdə səkkizinci seçkilər keçirilib. Keçmiş prezident Rumen Radevin partiyası - "Proqressiv Bolqarıstan" ölkədə keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində səslərin 44,881%-ni toplayır.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rumen Radev Antonio Koşta
    Кошта поздравил Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

    Son xəbərlər

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti