Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что выразил серьезную обеспокоенность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну по поводу расширения Китаем экспортного контроля на критически важные сырьевые товары.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя итоги переговоров в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии.

"ЕС придает большое значение конструктивным и стабильным отношениям с Китаем. Мы стремимся укреплять сотрудничество для решения глобальных проблем",- написал он.

Он также подчеркнул, что настоятельно рекомендовал Ли Цяну как можно скорее восстановить гибкие, надежные и предсказуемые цепочки поставок.

Кошта выразил ожидания Европейского союза относительно того, что Китай окажет содействие в прекращении российско-украинской войны.