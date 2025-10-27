Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 12:02
    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что выразил серьезную обеспокоенность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну по поводу расширения Китаем экспортного контроля на критически важные сырьевые товары.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х, комментируя итоги переговоров в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии.

    "ЕС придает большое значение конструктивным и стабильным отношениям с Китаем. Мы стремимся укреплять сотрудничество для решения глобальных проблем",- написал он.

    Он также подчеркнул, что настоятельно рекомендовал Ли Цяну как можно скорее восстановить гибкие, надежные и предсказуемые цепочки поставок.

    Кошта выразил ожидания Европейского союза относительно того, что Китай окажет содействие в прекращении российско-украинской войны.

    Антониу Кошта Европейский Совет Китай Ли Цян российско-украинская война

    Последние новости

    12:28

    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    12:27

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    12:22

    Президент США прибыл в Японию

    Другие страны
    12:14

    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    12:09

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    12:02

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    11:59

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    Лента новостей