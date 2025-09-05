Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против России

Делегация ЕС направляется в Вашингтон для совместной работы с США над новым санкционным пакетом против РФ.

Как передает Report, об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

"В Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами", - сообщил Кошта.

Он заявил о необходимости увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Кошта также подчеркнул, что Европа работает вместе с Украиной "над общим будущим", поддерживая восстановление страны и ее путь к вступлению в ЕС.

"Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе - это не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", - добавил Кошта.

Он также отметил, что в ЕС поражены реформами, которые проводит Украина несмотря на войну, и работа должна продолжиться.