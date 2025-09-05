İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Aİ heyəti Rusiyaya qarşı sanksiyaların koordinasiyası üçün Vaşinqtona yollanır

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:52
    Aİ heyəti Rusiyaya qarşı sanksiyaların koordinasiyası üçün Vaşinqtona yollanır

    Avropa İttifaqının (Aİ) nümayəndə heyəti ABŞ ilə birgə Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi üzərində işləmək üçün Vaşinqtona yollanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Ujqorodda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Brüsseldə yeni sanksiya paketi üzərində iş başlayır və Avropa komandası bu məsələ üzərində amerikalı tərəfdaşlarla işləmək üçün Vaşinqtona yollanır", - A.Koşta bildirib.

    Aİ Şurasının Prezidenti, Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur etmək üçün sanksiya tədbirlərinin sayının artırılmasının zəruriliyini qeyd edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Aİ-də Ukraynanın müharibəyə baxmayaraq həyata keçirdiyi islahatlardan heyrətləniblər və bu işlər davam etdirilməlidir.

    Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против России
    European team heads to Washington for joint work on expanded Russia sanctions

