Кортеж Трампа попал в ДТП

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают журналисты пула Белого дома.

Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, мотоцикл лежал на правой стороне дороги. Полицейский был в сознании и мог двигаться.

В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь. Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.