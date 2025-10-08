Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Кортеж президента Нобоа обстреляли в Эквадоре

    Другие страны
    08 октября, 2025
    01:36
    Кортеж президента Нобоа обстреляли в Эквадоре

    Неизвестные обстреляли автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа в провинции Каньяр.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного министра.

    По его словам, кортеж президента был окружен толпой примерно из 500 человек, который бросали камни в автомобили, когда глава государства приближался к месту проведения мероприятия.

    "На автомобиле президента были обнаружены следы от пуль", - отметил чиновник.

    Министр окружающей среды и энергетики Эквадора Инес Мансано выступила во вторник после официального заявления о покушении на Нобоа. Она уточнила, что президент не пострадал, в связи с инцидентом задержаны пять человек.

    Эквадор стрельба

