Кортеж президента Нобоа обстреляли в Эквадоре

Неизвестные обстреляли автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа в провинции Каньяр.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного министра.

По его словам, кортеж президента был окружен толпой примерно из 500 человек, который бросали камни в автомобили, когда глава государства приближался к месту проведения мероприятия.

"На автомобиле президента были обнаружены следы от пуль", - отметил чиновник.

Министр окружающей среды и энергетики Эквадора Инес Мансано выступила во вторник после официального заявления о покушении на Нобоа. Она уточнила, что президент не пострадал, в связи с инцидентом задержаны пять человек.