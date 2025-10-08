Ekvador Prezidentinin korteji atəşə tutulub

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 08 oktyabr, 2025
    • 02:09
    Ekvadorun Kanyar əyalətində naməlum şəxslər Prezident Daniel Noboanın avtomobilini atəşə tutub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" adı açıqlanmayan nazirə istinadən xəbər verib.

    Nazirin sözlərinə görə, Prezidentin korteji təxminən 500 nəfərlik izdihamla əhatə olunub və dövlət başçısı tədbirə yaxınlaşan zaman onlar avtomaşına daş atıblar.

    "Prezidentin avtomobilində güllə izləri aşkarlanıb", - rəsmi qeyd edib.

    Ekvadorun ətraf mühit və energetika naziri İnes Mansano çərşənbə axşamı günü Noboaya sui-qəsd cəhdinin rəsmən elan olunmasından sonra danışıb. O, Prezidentin xəsarət almadığını və insidentlə bağlı 5 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb.

