Коронавирус добрался до Антарктиды

Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции "Принцесса Элизабет" в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на, то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации.
Как передает Report со ссылкой на
О том, каким именно штаммом коронавируса заразились полярники, не сообщается.
Впервые коронавирус у работников "Принцессы Элизабет" обнаружили 14 декабря. Заболевших поместили на карантин, но это не помогло остановить распространение вируса.
По информации телеканала, в настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей, которые следят за состоянием заболевших. Отмечается, что пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.