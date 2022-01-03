Коронавирус добрался до Антарктиды

Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на, то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации.

Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции "Принцесса Элизабет" в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на, то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на ВВС , всего за две недели в декабре 2021 года коронавирусом заразились как минимум 16 из 25 работников полярной станции, которая работает в Антарктиде с 2009 года. Уточняется, что заболевшие сотрудники переносят инфекцию легко.

О том, каким именно штаммом коронавируса заразились полярники, не сообщается.

Впервые коронавирус у работников "Принцессы Элизабет" обнаружили 14 декабря. Заболевших поместили на карантин, но это не помогло остановить распространение вируса.

По информации телеканала, в настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей, которые следят за состоянием заболевших. Отмечается, что пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.