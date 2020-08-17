Королевский двор Испании: Экс-глава государства находится в ОАЭ

Хуан Карлос I оказался в эпицентре крупного скандала

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, находится в настоящий момент в ОАЭ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе королевского двора.

Экс-глава государства "3 августа отправился в Объединенные Арабские Эмираты, сейчас он находится там", уточнили в пресс-службе.

3 августа стало официально известно о том, что почетный монарх (титул Хуана Карлоса I после отречения от престола) сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что бывший глава государства мог уехать в Абу-Даби.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.