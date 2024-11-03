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Власти Испании столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнений

Власти Испании столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнений Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия по прибытии в автономное сообщество Валенсии столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнения людей.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 18:27
Власти Испании столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнений

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия по прибытии в автономное сообщество Валенсии столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнения людей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVE.

Согласно информации, король и королева прибыли в воскресенье в Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений, где местные жители стали озвучивать резкие высказывания, обвиняя власти в разрушительных последствиях наводнений.

Отмечается, что монархи в первую очередь направились в зоны бедствия, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и ходом спасательной операции. Несмотря на попытки Филиппа VI успокоить недовольных и поговорить с ними, его визит в Пайпорту был прерван.

По данным местных СМИ, в свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.

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