Власти Испании столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнений

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия по прибытии в автономное сообщество Валенсии столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнения людей.

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия по прибытии в автономное сообщество Валенсии столкнулись с резким недовольством пострадавших от наводнения людей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVE.

Согласно информации, король и королева прибыли в воскресенье в Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений, где местные жители стали озвучивать резкие высказывания, обвиняя власти в разрушительных последствиях наводнений.

Отмечается, что монархи в первую очередь направились в зоны бедствия, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и ходом спасательной операции. Несмотря на попытки Филиппа VI успокоить недовольных и поговорить с ними, его визит в Пайпорту был прерван.

По данным местных СМИ, в свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.