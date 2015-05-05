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    Королева Елизавета навестила правнучку Шарлотту

    Принцесса Шарлотта Кембриджская - четвертая в ряду наследников британской короны

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II навестила в Кенсинтонском дворце свою новорожденную правнучку Шарлотту - дочь герцога и герцогини Кембриджских.

    Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что принцесса родилась утром в субботу в больнице Сент-Мэри в районе Паддингтон на западе Лондона. В понедельник герцог и герцогиня Кембриджские объявили имя своего второго ребенка - новорожденную принцессу назвали Шарлотта Элизабет Диана.

    Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, во вторник рождение принцессы было официально зарегистрировано ее родителями.

    Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кембриджская - четвертая в ряду наследников британской короны.

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