Королева Елизавета навестила правнучку Шарлотту

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II навестила в Кенсинтонском дворце свою новорожденную правнучку Шарлотту - дочь герцога и герцогини Кембриджских.

Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что принцесса родилась утром в субботу в больнице Сент-Мэри в районе Паддингтон на западе Лондона. В понедельник герцог и герцогиня Кембриджские объявили имя своего второго ребенка - новорожденную принцессу назвали Шарлотта Элизабет Диана.

Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, во вторник рождение принцессы было официально зарегистрировано ее родителями.

Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кембриджская - четвертая в ряду наследников британской короны.