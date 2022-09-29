Королева Дании лишила четырех внуков королевских титулов

Королева Дании Маргрете, единственная правящая королева Европы и самый долгоправящий монарх континента, лишила четырех из восьми своих внуков титулов.

Королева Дании Маргрете, единственная правящая королева Европы и самый долгоправящий монарх континента, лишила четырех из восьми своих внуков титулов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Официальной причиной такого шага стало желание позволить четырем детям ее младшего сына, принца Иоахима, жить более нормальной жизнью и следовать аналогичным шагам других королевских семей в Европе.

"С 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза, их предыдущие титулы принца и принцессы Датской прекращают свое существование", - говорится в заявлении королевского дворца.

У 53-летнего принца Иоахима - четверо детей от двух браков: Николай, Феликс, Генрик и Афина, в возрасте от 23 до 10 лет соответственно.

"Своим решением Ее Величество Королева хочет создать основу для четырех внуков, чтобы они в гораздо большей степени могли формировать свое собственное существование, не будучи ограниченными особыми соображениями и обязательствами, которые подразумевает формальная принадлежность к Королевскому дому как институту", - говорится в сообщении дворца. При этом отмечается, что решение королевы соответствует аналогичным изменениям, которые другие королевские дома осуществили в последние годы различными способами.

Мать двух старших сыновей принца Иоахима заявила датским СМИ, что она "шокирована" этим решением.

"Это произошло как гром среди ясного неба. Дети чувствуют себя исключенными. Они не могут понять, почему у них забирают их идентичность", - сказала графиня Александра.

Четверо других внуков королевы, дети 54-летнего кронпринца Фредерика, сохранят свои титулы, но по достижении совершеннолетия только будущий король, принц Кристиан, получит удел, решение о чем было принято в 2016 году.