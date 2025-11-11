Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Король Испании начал первый за 18 лет госвизит в Китай

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 15:11
    Король Испании начал первый за 18 лет госвизит в Китай

    Король Испании Филипп VI отправился с визитом в Китай, который стал первым за 18 лет государственным визитом испанского монарха в эту страну.

    Об этом пишет Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, Король Филипп в сопровождении министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, министра экономики Карлоса Куэрпо и группы испанских бизнесменов сегодня примет участие в совместном бизнес-форуме в китайском городе Чэнду, а затем полетит в Пекин на частный ужин с Си Цзиньпином.

    На следующий день испанский монарх снова встретится с Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Ли Цяном.

    Визит короля является частью стратегии Мадрида по восстановлению торговых отношений с Китаем, в рамках которой за три года Китай трижды посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.

    Си Цзиньпин также совершил государственный визит в Испанию в ноябре 2018 года.

    Лента новостей