Король Иордании назначил новое правительство

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн привел к присяге новое правительство, но сохранил на посту премьер-министра Хани аль-Мульки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное иорданское телевидение.

Как отмечает агентство, вторая по счету кадровая перестановка с момента вступления аль-Мульки в должность премьер-министра была сделана с целью предоставить ему больше возможностей для проведения экономических реформ и принятия мер по ликвидации угроз в области безопасности.