 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Король Иордании назначил новое правительство

    Он сохранил на посту премьер-министра Хани аль-Мульки

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн привел к присяге новое правительство, но сохранил на посту премьер-министра Хани аль-Мульки.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное иорданское телевидение.

    Как отмечает агентство, вторая по счету кадровая перестановка с момента вступления аль-Мульки в должность премьер-министра была сделана с целью предоставить ему больше возможностей для проведения экономических реформ и принятия мер по ликвидации угроз в области безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi