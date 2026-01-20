Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД королевства, которое распространило агентство BNA.

"Решение Королевства Бахрейн продиктовано стремлением добиться полной реализации мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом в отношении сектора Газа, который включает 20 пунктов, учитывая его важность для защиты и сохранения законных прав братского палестинского народа", - отмечается в документе.

В ведомстве сообщили, что Хамад бен Иса Аль Халифа высоко ценит усилия американского лидера по установлению мира в регионе и во всем мире.

Ранее о присоединении к Совету мира объявили ОАЭ. Власти Катара также получили приглашение о вступлении в эту структуру.