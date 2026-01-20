Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 23:31
    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД королевства, которое распространило агентство BNA.

    "Решение Королевства Бахрейн продиктовано стремлением добиться полной реализации мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом в отношении сектора Газа, который включает 20 пунктов, учитывая его важность для защиты и сохранения законных прав братского палестинского народа", - отмечается в документе.

    В ведомстве сообщили, что Хамад бен Иса Аль Халифа высоко ценит усилия американского лидера по установлению мира в регионе и во всем мире.

    Ранее о присоединении к Совету мира объявили ОАЭ. Власти Катара также получили приглашение о вступлении в эту структуру.

    Бахрейн "Совет мира" сектор Газа

    Последние новости

    23:43

    Дуран: 20 января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

    В регионе
    23:41

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной участию Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе

    Внешняя политика
    23:31

    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Другие страны
    23:15
    Фото

    На Ясамале затруднено движение транспорта

    Происшествия
    22:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Катара

    Внешняя политика
    22:50

    Уиткофф положительно оценил встречу с Дмитриевым

    В регионе
    22:44

    СМИ: Стармер намерен отказаться от участия в Совете мира

    Другие страны
    22:30

    Министры обороны Украины и ФРГ обсудили наращивание поставок ракет IRIS-T

    Другие страны
    22:16

    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Другие страны
    Лента новостей