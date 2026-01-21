İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Bəhreyn Kralı ABŞ-nin Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 03:49
    Bəhreyn Kralı ABŞ-nin Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib

    Bəhreyn Kralı Həməd bin İsa Əl Xəlifə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağının idarə edilməsi məsələləri ilə məşğul olacaq Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, Bəhreyn Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı bəyanatını BNA agentliyi yayıb.

    "Bəhreyn Krallığının qərarı Prezident Donald Tramp tərəfindən təklif olunan və 20 bənddən ibarət olan Qəzza bölgəsinə dair sülh planının tam həyata keçirilməsinə nail olmaq istəyindən irəli gəlir. Çünki bu planın qardaş Fələstin xalqının qanuni hüquqlarının qorunması üçün əhəmiyyətini nəzərə almaq lazımdır", - sənəddə qeyd olunur.

    Bildirilib ki, Həməd bin İsa Al Xəlifə Amerika liderinin regionda və bütün dünyada sülhün təmin olunması səylərini yüksək qiymətləndirir.

    Bundan əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Sülh Şurasına qoşulduğunu elan edib. Qətər hakimiyyəti də quruma üzv olmaq üçün dəvət alıb.

    Həməd bin İsa Al Xəlifə Bəhreyn ABŞ Sülh Şurası Qəzza zolağı
    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Son xəbərlər

    04:09

    Ərdoğanla Tramp ikitərəfli əlaqələri, regional, qlobal hadisələri müzakirə ediblər

    Region
    03:49

    Bəhreyn Kralı ABŞ-nin Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    03:19

    Ağsuda zəlzələ olub

    Hadisə
    03:05
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə iştirak edir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    03:01

    Prezident: Biz siyasi, iqtisadi, enerji və hətta müdafiə sahəsində ABŞ ilə yeni mərhələyə qədəm qoyuruq

    Xarici siyasət
    02:57

    İlham Əliyev: Biz üç ildən artıq dövrdə Avropaya qaz ixracını 13 milyard kubmetrə çatdırmışıq

    Energetika
    02:53

    Prezident: Nə faydalı qazıntı enerji növlərinə, nə də bərpaolunan enerjiyə Avropadan əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşunu görmürük

    Daxili siyasət
    02:50

    Prezident: Bərpaolunan enerjiyə ona görə sərmayə yatırırıq ki, ölkəmizi, regionumuzu yaşayış üçün daha uyğun yerə çevirmək istəyirik

    Energetika
    02:47

    İlham Əliyev: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti