    Корея намерена развивать торговые связи со странами Латинской Америки и Африки

    Корея намерена развивать торговые связи со странами Латинской Америки и Африки

    Южная Корея планирует расширить сеть соглашений о свободной торговле с развивающимися рынками, включая страны Латинской Америки и Африки, в рамках стратегии по диверсификации цепочек поставок.

    Как сообщает Report со ссылкой на JoongAng Daily, об этом заявил министр финансов Ку Юн Чхоль.

    "Правительство не ограничится реакцией на торговые вызовы, а сосредоточится на расширении сети соглашений о свободной торговле для стимулирования экспорта", - отметил он.

    По его словам, глобальная торговая система переживает структурные изменения на фоне ослабления многосторонних механизмов и усиления конкуренции между ведущими экономиками.

    В этой связи власти намерены последовательно расширять и модернизировать сеть соглашений о свободной торговле.

    "В дальнейшем мы будем активнее выходить на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, чтобы диверсифицировать глобальные цепочки поставок", - подчеркнул министр.

    По данным Минфина, Южная Корея уже заключила 21 соглашение о свободной торговле, охватывающее 59 стран.

