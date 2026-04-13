Корея намерена развивать торговые связи со странами Латинской Америки и Африки
- 13 апреля, 2026
- 10:17
Южная Корея планирует расширить сеть соглашений о свободной торговле с развивающимися рынками, включая страны Латинской Америки и Африки, в рамках стратегии по диверсификации цепочек поставок.
Как сообщает Report со ссылкой на JoongAng Daily, об этом заявил министр финансов Ку Юн Чхоль.
"Правительство не ограничится реакцией на торговые вызовы, а сосредоточится на расширении сети соглашений о свободной торговле для стимулирования экспорта", - отметил он.
По его словам, глобальная торговая система переживает структурные изменения на фоне ослабления многосторонних механизмов и усиления конкуренции между ведущими экономиками.
В этой связи власти намерены последовательно расширять и модернизировать сеть соглашений о свободной торговле.
"В дальнейшем мы будем активнее выходить на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, чтобы диверсифицировать глобальные цепочки поставок", - подчеркнул министр.
По данным Минфина, Южная Корея уже заключила 21 соглашение о свободной торговле, охватывающее 59 стран.