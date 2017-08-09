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    Контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков у берегов Йемена

    Были обнаружены тела 29 беженцев из Африки, еще 22 человека пропали без вести

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Нелегальный перевозчик беженцев выбросил за борт 120 мигрантов-подростков из Эфиопии и Сомали у берегов Йемена.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

    По словам выживших беженцев, контрабандист выбросил людей в воду после того, как увидел похожие на правительственные корабли вблизи прибрежной зоны.

    В результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 29 беженцев из Африки, еще 22 человека пропали без вести.

    Средний возраст погибших мигрантов оценивается в 16 лет.

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