Консультации президента Израиля с партиями по новому кабмину займут три дня

Консультации с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового правительства Израиля, которые президент страны Ицхак Герцог начнет 9 ноября, будут продолжаться три дня.

Консультации с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового правительства Израиля, которые президент страны Ицхак Герцог начнет 9 ноября, будут продолжаться три дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из официального графика этих встреч, распространенного во вторник канцелярией главы еврейского государства.

Согласно графику, консультации начнутся в среду во второй половине дня. Первыми Герцог примет в своем офисе в Иерусалиме представителей партии экс-премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд", занявшей первое место по итогам нынешних выборов в Кнессет (парламент). Вслед за ними к президенту прибудет делегация от финишировавшей второй партии "Еш атид" нынешнего главы кабмина Яира Лапида, затем ожидаются представители блока "Государственный лагерь" министра обороны Бени Ганца, завершит первый день консультаций встреча главы государства с делегатами от религиозной партии ШАС.

Консультации продолжатся затем в четверг утром. Герцог последовательно проведет встречи с представителями партий "Объединенный иудаизм Торы", "Религиозный сионизм", "Наш дом - Израиль", "Еврейская сила", ХАДАШ-ТААЛ и "Раам", указывается в графике. В третий день консультаций в офисе президента ожидаются делегаты от партий "Авода" и "Ноам", проинформировали в канцелярии.

"По традиции президент встретится с представителями всех партий и выслушает их рекомендации, после чего он объявит (имя) члена Кнессета, которому он поручит задачу формирования правительства", - отмечается в сообщении. Согласно закону, у первого претендента на пост премьера на формирование кабмина будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней, указали в канцелярии.