Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Додона

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Решение, принятое по запросу группы депутатов от правящей партии, обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру.

В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.