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    Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями закон о проведении референдума о независимости

    Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости.

    Как сообщает Report со ссылкой на El Pais, изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

    После референдума, проведенного в Каталонии 1 октября,  глава правительства  Карлес Пучдемон не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости. Власти Испании потребовали от каталонского руководства до 19 октября внести ясность в этот вопрос.

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