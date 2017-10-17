Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями закон о проведении референдума о независимости

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на El Pais, изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

После референдума, проведенного в Каталонии 1 октября, глава правительства Карлес Пучдемон не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости. Власти Испании потребовали от каталонского руководства до 19 октября внести ясность в этот вопрос.