​Конгрессмены потребовали от Госсекретаря США объяснений по выплате Ирану 1,7 млрд. долларов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря Джона Керри объяснить выплату Ирану 1,7 млрд. долларов США после заключения ядерного соглашения с официальным Тегераном, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Некоторые представители республиканской партии связывают выплату с выкупом за освобождение Ираном пяти американских заключенных.
Так, представительница Республиканской партии в Конгрессе Илеана Рос-Лейтинен совместно с главой подкомитета по терроризму Тедом По и 52 членами Палаты представителей направила письмо Д.Керри, в котором подчеркивалось, что "американский народ заслуживает того, чтобы знать о том, что послужило толчком для заключения соглашения на 1,7 млрд. долларов США с Ираном после того, как администрация президента Барака Обамы разморозила счета на сумму в 100 млрд. долларов США после снятия санкций".
В обращении также указывалось на "опасность и безответственность" ведения переговоров США с Ираном за закрытыми дверями без соответствующего уведомления членов Конгресса.
Ранее подобное обращение было направлено Д. Керри председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам США, республиканцем Эд Ройсом.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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