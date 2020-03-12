Конгресс США закрывается до 1 апреля из-за коронавируса

Конгресс США закрывается для широкой общественности до 1 апреля из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое обнародовали в четверг приставы Сената и Палаты представителей Конгресса.

В нем уточняется, что эти чрезвычайные меры начнут действовать сегодня. При этом американские законодатели, сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации сохранят доступ в Капитолий и все другие здания Сената и Палаты представителей, отмечается в заявлении.