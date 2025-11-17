Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Конгресс США начинает продвигать законопроект о новых санкциях против РФ

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 22:23
    Конгресс США начинает продвигать законопроект о новых санкциях против РФ

    Конгресс США, получив одобрение президента Дональда Трампа, начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал он.

    Грэм напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении страны, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ".

    Ранее Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.

    Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

    антироссийские санкции Конгресс США
