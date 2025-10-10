Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента
- 10 октября, 2025
- 09:17
Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента страны Дины Болуарте из-за роста преступности.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Экстренное голосование прошло в ночь с 9 на 10 октября.
