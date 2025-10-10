Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 09:17
    Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента

    Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента страны Дины Болуарте из-за роста преступности.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Экстренное голосование прошло в ночь с 9 на 10 октября.

