Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 10:09
Peru Konqresinin sədri Xose Xeri ölkənin prezidenti qismində and içib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Peru Konqresi cinayətkarlığın artması səbəbindən ölkə Prezidenti Dina Boluartenin impiçmentinə səs verib.
Səsvermə oktyabrın 9-dan 10-na keçən gecə baş verib.
Qərar yekdilliklə qəbul edilib.
"Prezidentin vəzifədən kənarlaşdıran qətnamə təsdiq edilib", - Konqres sədri Xose Xeri bəyan edib.
