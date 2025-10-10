İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:09
    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Peru Konqresinin sədri Xose Xeri ölkənin prezidenti qismində and içib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

    Peru Konqresi cinayətkarlığın artması səbəbindən ölkə Prezidenti Dina Boluartenin impiçmentinə səs verib.

    Səsvermə oktyabrın 9-dan 10-na keçən gecə baş verib.

    Qərar yekdilliklə qəbul edilib.

    "Prezidentin vəzifədən kənarlaşdıran qətnamə təsdiq edilib", - Konqres sədri Xose Xeri bəyan edib.

    Peru Dina Boluarte İmpiçment
    Глава Конгресса Перу принес присягу в качестве президента - ОБНОВЛЕНО

