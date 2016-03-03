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    ​Компания из Катара приобрела Miramax Films

    Данная сделка позволит компании из Катара расширить зону своего влияния в 24 странах

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Руководство Miramax Films заключило сделку по продаже киностудии c медиакомпанией BeIN Media Group, расположенной в Катаре.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом сообщил гендиректор Miramax Films.

    "Под руководством BeIN мы с нетерпением ждем дальнейшего распространения нашей теле- и кинопродукции, укрепляя позиции киностудии в качестве пионера независимого коммерческого кино во всем мире", — сказал гендиректор.

    Отмечается, что данная сделка позволит компании из Катара расширить зону своего влияния в 24 странах.

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