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Компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

Компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая.
Другие страны
12 марта 2021 г. 07:50
Компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

По словам источников, штраф, назначенный Alibaba, превысит 975 млн долларов, который в 2015 года заплатила китайским властям компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" или "выбирай одно из двух". Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих из них выступает Alibaba

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