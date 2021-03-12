Компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая.

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

По словам источников, штраф, назначенный Alibaba, превысит 975 млн долларов, который в 2015 года заплатила китайским властям компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" или "выбирай одно из двух". Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих из них выступает Alibaba