Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал он.

Ташиев отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.

Как он заявил, "надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие".