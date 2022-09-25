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Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 14:22
Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал он.

Ташиев отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.

Как он заявил, "надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие".

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