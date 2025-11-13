Комитет Верховной Рады Украины рассмотрит отставку министра энергетики Светланы Гринчук
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в Верховную Раду заявление об отставке.
Как передает восточноевропейское бюро Report, министр приняла такое решение на фоне крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе страны, который в последние дни получил широкий общественный резонанс.
Верховная Рада рассмотрит заявление министра об отставке 14 ноября.
Отметим, что уже неделю на Украине продолжается крупнейший в новейшей истории страны коррупционный скандал в сфере энергетики. Правоохранительные органы задержали ряд высокопоставленных чиновников компании "Укратомэнерго" и Министерства энергетики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Юлии Свириденко, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко должны подать в отставку.
До этого, утром 12 ноября, Кабинет министров отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.