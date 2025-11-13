Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Комитет Верховной Рады Украины рассмотрит отставку министра энергетики Светланы Гринчук

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 23:20
    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в Верховную Раду заявление об отставке.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, министр приняла такое решение на фоне крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе страны, который в последние дни получил широкий общественный резонанс.

    Верховная Рада рассмотрит заявление министра об отставке 14 ноября.

    Отметим, что уже неделю на Украине продолжается крупнейший в новейшей истории страны коррупционный скандал в сфере энергетики. Правоохранительные органы задержали ряд высокопоставленных чиновников компании "Укратомэнерго" и Министерства энергетики.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Юлии Свириденко, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко должны подать в отставку.

    До этого, утром 12 ноября, Кабинет министров отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

